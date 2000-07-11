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Ветеринар на собственном примере показала, как страдают собаки. Видео

Ветеринар на собственном примере показала, как страдают собаки. Видео Женщина закрылась в машине под солнцем.

Британский ветеринар Зефани Вудворд проделала над собой эксперимент, чтобы понять, что чувствуют животные, запертые в машине на жаре, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.

Взаперти она провела 30 минут и записала эксперимент на видео. Вудворд говорит, что это было невыносимо.

Когда она садилась в машину на улице был 31 градус, за 30 минут температура в машине поднялась до 46 градусов. Она оставила окно приоткрытым, как это обычно делают те, кто оставляет собак в авто, но это не помогло, температура стремительно поднималась.

Ветеринар отметила, что даже такие условия не соответствуют тому, что чувствует животное, поскольку в любой момент она может выйти, а собака начинает паниковать.

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Также у собак нет потовых желез и есть шерсть, что усугубляет ситуацию еще больше.

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 Теги: ветеринар, собаки

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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