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Ветеринар на собственном примере показала, как страдают собаки. Видео
Женщина закрылась в машине под солнцем.
Британский ветеринар Зефани Вудворд проделала над собой эксперимент, чтобы понять, что чувствуют животные, запертые в машине на жаре, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
Взаперти она провела 30 минут и записала эксперимент на видео. Вудворд говорит, что это было невыносимо.
Когда она садилась в машину на улице был 31 градус, за 30 минут температура в машине поднялась до 46 градусов. Она оставила окно приоткрытым, как это обычно делают те, кто оставляет собак в авто, но это не помогло, температура стремительно поднималась.
Ветеринар отметила, что даже такие условия не соответствуют тому, что чувствует животное, поскольку в любой момент она может выйти, а собака начинает паниковать.
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Также у собак нет потовых желез и есть шерсть, что усугубляет ситуацию еще больше.
Британский ветеринар Зефани Вудворд проделала над собой эксперимент, чтобы понять, что чувствуют животные, запертые в машине на жаре, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
Взаперти она провела 30 минут и записала эксперимент на видео. Вудворд говорит, что это было невыносимо.
Когда она садилась в машину на улице был 31 градус, за 30 минут температура в машине поднялась до 46 градусов. Она оставила окно приоткрытым, как это обычно делают те, кто оставляет собак в авто, но это не помогло, температура стремительно поднималась.
Ветеринар отметила, что даже такие условия не соответствуют тому, что чувствует животное, поскольку в любой момент она может выйти, а собака начинает паниковать.
Читайте также: Маленькая барабанщица из Японии исполнила сложную партию. Видео
Также у собак нет потовых желез и есть шерсть, что усугубляет ситуацию еще больше.
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