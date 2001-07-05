» » Забавные моменты испуга котов. Видео
Раздел: Видеоновости  
+1

Забавные моменты испуга котов. Видео

Забавные моменты испуга котов. Видео Коты реагируют на испуг резким подпрыгиванием.

Видео про домашних котов можно смотреть вечно. Ведь эти мелкие комочки шерсти такие милые и забавные, что прям словами не передать, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.

В ролике представлена подборка самых веселых случаев испуга котов.

Читайте также: Воздушный шар налетел на высоковольтные провода. Видео

На сколько сантиметров может подпрыгнуть кот за одну секунду, смотрите в видео.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: коты, испуг, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
     232
     0

Похожие новости по теме

Воздушный шар налетел на высоковольтные провода. Видео Воздушный шар налетел на высоковольтные провода. Видео

В результате замыкания была повреждена оболочка летательного средства.

150 котов пригласили к себе известного певца. Видео 150 котов пригласили к себе известного певца. Видео

Популярный артист современности оказался заядлым любителем котов.

Милота: японский повар порадовал деликатесом своих котов-гурманов. Видео Милота: японский повар порадовал деликатесом своих котов-гурманов. Видео

Коты знают тол во вкусной еде.

Реслинг в исполнении двух котов. Видео Реслинг в исполнении двух котов. Видео

Видео собрало уже более 67 тысяч просмотров.

Хит сети: девушка распугала своих котов упражнениями йоги. Видео Хит сети: девушка распугала своих котов упражнениями йоги. Видео

Упражнения йогов бывают опасными... для нервной системы домашних животных.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх