На заводе "Богдан" показали улучшенную версию санитарного автомобиля. Видео

Похожие новости по теме

Женщина закрылась в машине под солнцем.

В 2017 году корпорация «Богдан» передала в ВСУ партию санитарных автомобилей «Богдан-2251».

Бронеавтомобиль может перевозить до 10 человек и убережет от мины и пуль.