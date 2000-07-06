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На заводе "Богдан" показали улучшенную версию санитарного автомобиля. Видео

На заводе "Богдан" показали улучшенную версию санитарного автомобиля. Видео Санитарный автомобиль получил немало изменений.

Военные журналисты программы PROвійсько лично оценили количество и качество усовершенствований, которые были имплементированы на заказ профильных подразделений Министерства обороны Украины по результатам опытной эксплуатации санитарного автомобиля Богдан 2251, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.

В частности военные пересмотрели требования к оборудованию кабины водителя и медицинского КУНГа автомобиля Богдан 2251.

Это позволило внести изменения в интерьер медицинского отделения.

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Они обеспечат военнослужащим более комфортное пребывание в нем во время выполнения заданий по назначению.

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 Теги: Богдан, автомобиль

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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