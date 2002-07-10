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Схватку кобры и варана сняли на камеру. Видео
В видео показано, как змея кусает варана, однако тот невозмутимо продолжает идти, волоча кобру за собой.
В Сети было опубликовано видео смертельной схватки кобры и варана. Инцидент был снят в национальном парке Крюгера в ЮАР. Ролик опубликован на YouTube-канале Kruger Sightings.
Автором видео является женщина-очевидец, которая приехала в парк как туристка, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Я медленно приблизилась и с изумлением обнаружила, что это массивная кобра (по общему мнению, Naja annulifera), пытающаяся одолеть крупного варана", - отметила она.
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Позднее варан предпринял попытку вырваться, и ему это на какое-то время удалось. Тем не менее, кобра догнала его и укусила за морду. Позднее проезжающий мимо автомобиль спугнул змею, а варан остался неподвижно лежать на дороге.
В Сети было опубликовано видео смертельной схватки кобры и варана. Инцидент был снят в национальном парке Крюгера в ЮАР. Ролик опубликован на YouTube-канале Kruger Sightings.
Автором видео является женщина-очевидец, которая приехала в парк как туристка, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Я медленно приблизилась и с изумлением обнаружила, что это массивная кобра (по общему мнению, Naja annulifera), пытающаяся одолеть крупного варана", - отметила она.
Читайте также: Воздушный шар налетел на высоковольтные провода. Видео
Позднее варан предпринял попытку вырваться, и ему это на какое-то время удалось. Тем не менее, кобра догнала его и укусила за морду. Позднее проезжающий мимо автомобиль спугнул змею, а варан остался неподвижно лежать на дороге.
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