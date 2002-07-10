» » Вышедшая из берегов река затопила крупный российский город. Видео
Раздел: Видеоновости  
+1

Вышедшая из берегов река затопила крупный российский город. Видео

Вышедшая из берегов река затопила крупный российский город. ВидеоНа видеозаписях можно увидеть, как по улицам в потоках воды плывут машины.

В ночь на вторник, 10 июля, российский город Чита затопила вышедшая из берегов после сильных дождей одноименная река.

Об этом свидетельствуют видео, снятые очевидцами и публикуемые в социальных сетях, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

Как сообщает местная администрация – были эвакуированы почти 3000 человек. В зоне подтопления находятся 14 улиц и 27 дачных кооперативов.

На видеозаписях можно увидеть, как по улицам в потоках воды плывут машины.

Также по информации СМИ в крае наводнением были разрушены 12 мостов.

Ситуация может еще более усугубиться из-за циклона, который придет в регион из Монголии.

Читайте также: Схватку кобры и варана сняли на камеру. Видео

Отметим, Чита располагается в Восточной Сибири и является центром Забайкальского района, по данным 2017 года там проживало 347 тысяч человек.





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: наводнение, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:45 » Автор: Богдан Процив
     2360
     0

Похожие новости по теме

Схватку кобры и варана сняли на камеру. Видео Схватку кобры и варана сняли на камеру. Видео

В видео показано, как змея кусает варана, однако тот невозмутимо продолжает идти, волоча кобру за собой.

Кадры последствий подтопления поселков на Харьковщине, снятые с высоты. Видео Кадры последствий подтопления поселков на Харьковщине, снятые с высоты. Видео

Уровень воды был особенно высок в первых числах апреля

В России из-за циклона затопило целый город. Видео В России из-за циклона затопило целый город. Видео

Из-за тайфуна в Северо-Курильске река поменяла русло и вошла в город.

Мощный шторм обрушился на Новую Зеландию. Видео Мощный шторм обрушился на Новую Зеландию. Видео

В результате сильного шторма река вышла из берегов и затопила город.

Наводнение в Сибири: эвакуированы тысячи человек. Видео Наводнение в Сибири: эвакуированы тысячи человек. Видео

Больше тысячи человек эвакуировано из-за сильнейшего паводка в Сибири.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх