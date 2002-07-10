Вышедшая из берегов река затопила крупный российский город. Видео

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Схватку кобры и варана сняли на камеру. Видео В видео показано, как змея кусает варана, однако тот невозмутимо продолжает идти, волоча кобру за собой.