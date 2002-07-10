Раздел: Видеоновости
Вышедшая из берегов река затопила крупный российский город. Видео
На видеозаписях можно увидеть, как по улицам в потоках воды плывут машины.
В ночь на вторник, 10 июля, российский город Чита затопила вышедшая из берегов после сильных дождей одноименная река.
Об этом свидетельствуют видео, снятые очевидцами и публикуемые в социальных сетях, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Как сообщает местная администрация – были эвакуированы почти 3000 человек. В зоне подтопления находятся 14 улиц и 27 дачных кооперативов.
На видеозаписях можно увидеть, как по улицам в потоках воды плывут машины.
Также по информации СМИ в крае наводнением были разрушены 12 мостов.
Ситуация может еще более усугубиться из-за циклона, который придет в регион из Монголии.
Читайте также: Схватку кобры и варана сняли на камеру. Видео
Отметим, Чита располагается в Восточной Сибири и является центром Забайкальского района, по данным 2017 года там проживало 347 тысяч человек.
В ночь на вторник, 10 июля, российский город Чита затопила вышедшая из берегов после сильных дождей одноименная река.
Об этом свидетельствуют видео, снятые очевидцами и публикуемые в социальных сетях, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Как сообщает местная администрация – были эвакуированы почти 3000 человек. В зоне подтопления находятся 14 улиц и 27 дачных кооперативов.
На видеозаписях можно увидеть, как по улицам в потоках воды плывут машины.
Также по информации СМИ в крае наводнением были разрушены 12 мостов.
Ситуация может еще более усугубиться из-за циклона, который придет в регион из Монголии.
Читайте также: Схватку кобры и варана сняли на камеру. Видео
Отметим, Чита располагается в Восточной Сибири и является центром Забайкальского района, по данным 2017 года там проживало 347 тысяч человек.
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