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Победительница Евровидения снимает в Киеве новый клип. Видео

Победительница Евровидения снимает в Киеве новый клип. ВидеоИзраильскую певицу Нетту Барзилай сняли в украинской столице во время съемочного процесса.

Израильская певица Нетта Барзилай, которая является победительницей Евровидения-2018, снимает в украинской столице свой новый клип. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Эпатажную артистку узнали на улице, после чего принялись фотографироваь и снимать процесс съемок клипа.

Известно, что клип снимали возле музея истории Украины в центре Киева. В кадре Нетта появляется сидящей на диване, в то время, как вокруг разворачиваются события, напоминающие голливудский блокбастер.

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По информации СМИ, последний день съемок пройдет на Борщаговке в Киеве. До этого Нетта также была замечена в парке Бучи.

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 Теги: Нетта Барзилай, видео, клип

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Сегодня, 13:41 » Автор: Богдан Процив
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