» » В центре Киева образовалась «дыра» посреди асфальта. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В центре Киева образовалась «дыра» посреди асфальта. Видео

В центре Киева образовалась «дыра» посреди асфальта. ВидеоАсфальт провалился посреди дороги на Вознесенском спуске, в центре столицы.

В центре Киева на Вознесенском спуске посреди дороги обвалился асфальт, образовав огромную яму. В результате осадков яма наполнилась водой. Соответствующее видео в соцсети Facebook публикует dtp.kiev.ua, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Что стало причиной образования ямы, неизвестно.

Читайте также: На Донбассе задержали российского снайпера. Видео

"Посреди улицы образовался кратер в древние грунты Киева. Что стало причиной столь интересного ЧП: подземные воды, сильные осадки или НЛО, пока неизвестно", говорится в сообщении.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: асфальт, провал, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:56 » Автор: Богдан Процив
     1032
     0

Похожие новости по теме

В центре Киева обвалился асфальт. Видео В центре Киева обвалился асфальт. Видео

Глубина ямы достигает 3 метров.

В Москве посреди улицы из-под земли забил фонтан. Видео В Москве посреди улицы из-под земли забил фонтан. Видео

Образовался высокий гейзер холодной воды, который достигает около десяти метров в высоту.

В Харькове посреди дороги вспыхнул автомобиль. Видео В Харькове посреди дороги вспыхнул автомобиль. Видео

Машина загорелась рядом со станцией метро Героев труда.

В центре Киева провели социальный эксперимент. Видео В центре Киева провели социальный эксперимент. Видео

В центре столицы мужчина якобы пытался похитить девочку.

В центре Киева образовался грязный и горячий «гейзер». Видео В центре Киева образовался грязный и горячий «гейзер». Видео

Произошел прорыв тепломагистрали.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх