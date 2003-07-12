» » Президент Туркменистана зачитал рэп. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Президент Туркменистана зачитал рэп. Видео

Президент Туркменистана зачитал рэп. ВидеоЕго внук выступал на английском.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вместе со своим внуком Керимгулы записал песню в стиле рэп.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства, пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Бердымухамедов играл на гитаре и синтезаторе, а потом зачитал куплет на туркменском. Стихотворение Sportly Türkmenistan (Спортивный Туркменистан) написал сам президент.

Аранжировкой также занимался Керимгулы.

Читайте также: Президент Туркменистана насмешил необычным поздравлением

Хроника Туркменистана отмечает, что в тексте идет речь о предстоящем международном авторалли Амуль-Хазар 2018, достижениях туркменского спорта и красоте местной природы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Президент Туркменистана, рэп, Видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:10 » Автор: Едгар Букмирза
     154
     0

Похожие новости по теме

Президент Туркменистана исполнил песню в стиле рэп. Видео Президент Туркменистана исполнил песню в стиле рэп. Видео

Гурбангулы Бердымухамедов сам написал текст о "спортивном Туркменистане", а аранжировку сделал внук.

В Туркменистане показали В Туркменистане показали "великолепные инженерные познания" президента. Видео

Местные журналисты рассказали, что Бердымухамедов самостоятельно собрал гоночную машину.

Президент Туркменистана на коне осмотрел строительные объекты столицы. Видео Президент Туркменистана на коне осмотрел строительные объекты столицы. Видео

Гурбангулы Бердымухамедов верхом на породистом жеребце осмотрел новостройки Ашхабада.

Эпичный курьез на встрече Путина с президентом Туркменистана Эпичный курьез на встрече Путина с президентом Туркменистана "взорвал" Сеть. Видео

Диктор оконфузился на встрече Путина с главой Туркменистана.

Президент Туркменистана «поиграл» в коммандос. Видео Президент Туркменистана «поиграл» в коммандос. Видео

В ролике легко узнаются кадры из фильма "Командос" с Арнольдом Шварценеггером

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх