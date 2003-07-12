Раздел: Видеоновости
Президент Туркменистана зачитал рэп. Видео
Его внук выступал на английском.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вместе со своим внуком Керимгулы записал песню в стиле рэп.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства, пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Бердымухамедов играл на гитаре и синтезаторе, а потом зачитал куплет на туркменском. Стихотворение Sportly Türkmenistan (Спортивный Туркменистан) написал сам президент.
Аранжировкой также занимался Керимгулы.
Читайте также: Президент Туркменистана насмешил необычным поздравлением
Хроника Туркменистана отмечает, что в тексте идет речь о предстоящем международном авторалли Амуль-Хазар 2018, достижениях туркменского спорта и красоте местной природы.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вместе со своим внуком Керимгулы записал песню в стиле рэп.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства, пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Бердымухамедов играл на гитаре и синтезаторе, а потом зачитал куплет на туркменском. Стихотворение Sportly Türkmenistan (Спортивный Туркменистан) написал сам президент.
Аранжировкой также занимался Керимгулы.
Читайте также: Президент Туркменистана насмешил необычным поздравлением
Хроника Туркменистана отмечает, что в тексте идет речь о предстоящем международном авторалли Амуль-Хазар 2018, достижениях туркменского спорта и красоте местной природы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
154
0
Также советуем посмотреть
- Сельский «гламур» в подборке уморительных фоток
- Порошенко напомнил в НАТО о Будапештском меморандуме
- Прикольные фотки людей, для которых «пятница 13-е» уже наступила
- Забавные девушки, готовые всегда над собой посмеяться
- «Больше так не делай»: самые смешные заявления Трампа на саммите НАТО
- Хорватские футболисты на радостях «уронили» фотографа
- Есть ли у Украины будущее без транша МВФ
- Эксперимент установил предварительную причину взрыва миномета Молот
- Про професійну доброчесність
- Поющая собака покорила судей талант-шоу
- Каждый третий украинец высказался за замораживание конфликта на Донбассе
- Українці, підтримаємо хорватів
- В Канаде девушка перепутала Nissan с Infinity и случайно угнала авто
- Яким чином повернути українців окупованих територій
- Народные гуляния в «ДНР» подняли на смех
- Полякам не обійтися без українців
- «Протестные настроения» в РФ изобразили на новой карикатуре
- Польща – Україна: деякі роздуми
- Сеть насмешило «нежное» фото Путина на Валааме
- Почему Кремль боится слогана «Слава Украине»
- «Евробляхеры» и дождь
- Пицца в помощь: девушка придумала забавный способ сообщить о беременности
- Битва за «бляхи»
- Боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ через блокпост
- Массовый психоз в России
- «В ядах – не новичок»: свежая карикатура на скандал вокруг России
- Возврат Крыма и Донбасса – вопрос не одного года
- Штаб ООС рассказал о текущей ситуации на Донбассе
- Элита: украинский чиновник повеселил ковром посреди села
- И смех, и грех: создан надувной матрас для ценителей черного юмора
Оставьте свой комментарий