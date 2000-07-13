» » В Днепре на предприятии прогремел взрыв. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В Днепре на предприятии прогремел взрыв. Видео

В Днепре на предприятии прогремел взрыв. ВидеоВзрыв опасной смеси без последующего горения произошел в цехе.

В Днепре на улице Курсантская Самарского района произошел взрыв на одном из предприятий, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Установлено, что взрыв опасной смеси без последующего горения произошел в цехе во время технологического процесса в электрической печи по плавлению специальных металлов.

В результате взрыва была разрушена кирпичная печь и металлический бункер над ней.

Один человек погиб на месте, второй умер после того, как в тяжелом состоянии был лоставлен во вторую городскую больницу.

Читайте также: В Днепре возле кафе прогремел взрыв

12 июля В столице Мексики Мехико обрушилась часть торгового центра Artz Pedregal. Многоуровневый роскошный торговый центр открылся всего несколько месяцев назад - в марте. Инцидент произошел днем на глазах у десятков прохожих.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Днепре, Видео, взрыв

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:28 » Автор: Едгар Букмирза
     316
     0

Похожие новости по теме

В Днепре прогремел мощный взрыв. Видео В Днепре прогремел мощный взрыв. Видео

Самодельную бомбу заложили под дверь квартиры сотрудника полиции

Мощный взрыв прогремел в Днепре: есть жертвы. Видео Мощный взрыв прогремел в Днепре: есть жертвы. Видео

В результате ЧП погиб мужчина.

В РФ на ТЭЦ произошел мощный взрыв: погиб один человек. Видео В РФ на ТЭЦ произошел мощный взрыв: погиб один человек. Видео

Произошло обрушение кровли на площади 600 квадратных метров, погиб один человек.

Мощнейший взрыв прогремел на алюминиевом заводе в США. Видео Мощнейший взрыв прогремел на алюминиевом заводе в США. Видео

Происшествия произошло в литейном цехе, где находилось 20 человек.

Взрыв на заводе в Полтавской области: погибли люди. Видео Взрыв на заводе в Полтавской области: погибли люди. Видео

Вчера около обеда произошел серьезный взрыв на предприятии «Украмаслопродукт»-Зиньковский комбикормовый завод, который унес жизнь одного человека и травмировал троих.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх