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В Киеве подросток выпрыгнул с четырнадцатого этажа. Видео

В Киеве подросток выпрыгнул с четырнадцатого этажа. Видео Мальчику было шестнадцать лет.

В Киеве подросток из-за несчастной любви решил, что не хочет больше жить. Страшная трагедия потрясла всех жителей дома, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Народную Правду.

16-летний Владимир, который только закончил школу, решил, что не хочет больше жить.

Парень оставил на балконе сумку и прыгнул с 14-го этажа. Подросток упал на асфальт.

О том, что может произойти что-то страшное никто и подумать не мог.

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Ребенок должен был вернуться домой вместе с отцом и младшей сестренкой, но домой не дошел.

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 Теги: Киев, подросток, самоубийство

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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