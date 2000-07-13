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Фотосессия модели на Багамах закончилась нападением акулы. Видео
Девушка продемонстрировала следы укусов.
На Instagram-модель Катарину Заруцкий во время отдыха на Багамах напала акула, в результате чего девушка чуть не погибла, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на new-s.com.ua.
Катарина Заруцки рассказала об инциденте в выпуске CBS Los Angeles, а также продемонстрировала фотографии с опасного купания.
Катарина отдыхала на Багамах, где решила попробовать опасное развлечение - купание с хищными рыбами, мол, чего не сделаешь ради красивых снимков в Instagram.
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В какой-то момент одна из усатых акул напала на девушку. К счастью, ей удалось выбраться живой и невредимой.
На Instagram-модель Катарину Заруцкий во время отдыха на Багамах напала акула, в результате чего девушка чуть не погибла, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на new-s.com.ua.
Катарина Заруцки рассказала об инциденте в выпуске CBS Los Angeles, а также продемонстрировала фотографии с опасного купания.
Катарина отдыхала на Багамах, где решила попробовать опасное развлечение - купание с хищными рыбами, мол, чего не сделаешь ради красивых снимков в Instagram.
Читайте также: В Киеве подросток выпрыгнул с четырнадцатого этажа. Видео
В какой-то момент одна из усатых акул напала на девушку. К счастью, ей удалось выбраться живой и невредимой.
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