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Фотосессия модели на Багамах закончилась нападением акулы. Видео

Фотосессия модели на Багамах закончилась нападением акулы. Видео Девушка продемонстрировала следы укусов.

На Instagram-модель Катарину Заруцкий во время отдыха на Багамах напала акула, в результате чего девушка чуть не погибла, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на new-s.com.ua.

Катарина Заруцки рассказала об инциденте в выпуске CBS Los Angeles, а также продемонстрировала фотографии с опасного купания.

Катарина отдыхала на Багамах, где решила попробовать опасное развлечение - купание с хищными рыбами, мол, чего не сделаешь ради красивых снимков в Instagram.

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В какой-то момент одна из усатых акул напала на девушку. К счастью, ей удалось выбраться живой и невредимой.

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 Теги: акула, модель, нападение

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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