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Американская группа сняла мистический клип в заброшенном городе. Видео

Американская группа сняла мистический клип в заброшенном городе. Видео The Gitas утверждают, что сталкивались с паранормальными явлениями на съемках.

Группа Саши Чемерова порадовал публику новым клипом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Клип на песню Purge было снято в заброшенном городе Мекка, в Калифорнии.

По словам фронтмена группы, съемки сопровождались появлением копов, призраков, незнакомых людей и другими странными обстоятельствами.

Purge - относительно новая работа The Gitas. Она вышла еще в апреле, а теперь на нее сняли видео.

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Песня станет частью нового EP группы, который выйдет в этом году.

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 Теги: The Gitas, клип

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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