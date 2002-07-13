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Раздел: Видеоновости  
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В Альпах сняли уникальное "небесное цунами". Видео

В Альпах сняли уникальное "небесное цунами". Видео Метеорологи объяснили природу необычного явления.

27-летнему швейцарцу Петеру Майеру удалось снять редкое и яркое природое явление – «взрыв дождевой бомбы» с террасы отеля в Австрии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Внезапно налетевшая гроза вылила в альпийское озеро Мильштеттер-Зее тонны воды.

Дождевая бомба, известная также как микрошквал, покрывает небольшую площадь – не более 4 км.

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Данное явление происходит, когда сильный нисходящий столб прохладного воздуха встречается с грозовой тучей.

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 Теги: Альпы, погода

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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