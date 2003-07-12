К Земле приближается комета, вдвое больше Юпитера. Видео

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Уникальное астрономическое событие происходит один раз в 100 лет.

Услышать, как поет комета Чурюмова-Герасименко можно было, увеличив силу звука в сотню раз. Это стало возможным благодаря сигналу, который прислал на Землю робот Фила.