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Редкое солнечное затмение попало на камеру. Видео
В следующий раз в пятницу 13-го затмение можно будет увидеть в 2080 году.
В Сети было опубликовано видео частичного солнечного затмения, которое было заметно на южном полушарии Земли. Редкое явление произошло впервые за 43 года. В следующий раз в пятницу 13-го затмение можно будет увидеть в 2080 году, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Лучшая видимость явления наблюдалась в 5:00 по киевскому времени над открытыми водами Индийского и Тихого океанов, в области между Антарктидой и Австралией.
Среди ученых принялись шутить, что затмение произошло для пингвинов, поскольку именно над их колониями можно было наблюдать, как Луна на 22 процента закрыла солнечный диск.
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Заметить солнечное затмение также можно было в Австралии, Новой Зеландии и Тасмании. Однако там были закрыты лишь от 3 до 10 процентов солнечного диска.
В Сети было опубликовано видео частичного солнечного затмения, которое было заметно на южном полушарии Земли. Редкое явление произошло впервые за 43 года. В следующий раз в пятницу 13-го затмение можно будет увидеть в 2080 году, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Лучшая видимость явления наблюдалась в 5:00 по киевскому времени над открытыми водами Индийского и Тихого океанов, в области между Антарктидой и Австралией.
Среди ученых принялись шутить, что затмение произошло для пингвинов, поскольку именно над их колониями можно было наблюдать, как Луна на 22 процента закрыла солнечный диск.
Читайте также: Украинская авиация зрелищно прибыла на авиашоу в Британию. Видео
Заметить солнечное затмение также можно было в Австралии, Новой Зеландии и Тасмании. Однако там были закрыты лишь от 3 до 10 процентов солнечного диска.
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