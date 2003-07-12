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На Прикарпатье турок взял в заложники женщину. Видео
Заложница в результате спецоперации КОРДа не пострадала.
Сотрудники спецподразделения Нацполиции КОРД провели в Ивано-Франковской области операцию по освобождению женщины, которую взял в заложники ее бывший сожитель, гражданин Турции, нелегально находившийся на территории Украины, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"Около двух часов ночи в полицию поступило сообщение от жительницы села Окно Городенковского района о том, что она слышит крики соседки. Полицейские, выехавшие на место происшествия, установили, что к соседке заявительницы приехал ее бывший сожитель - 33-летний гражданин Турции", - рассказали правоохранители.
Как сообщается, накануне вечером потерпевшая, узнав, что к ней намерен приехать бывший сожитель, отвела детей к соседке, которая и вызвала полицию.
"После того, как стало известно, что иностранец удерживает женщину и угрожает ей убийством, в действие была введена спецоперация "Заложник" с привлечением бойцов подразделения КОРД. В результате спецоперации злоумышленник был успешно задержан. Женщина не пострадала", - отметили в ведомстве.
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Теперь захватчику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.
Сотрудники спецподразделения Нацполиции КОРД провели в Ивано-Франковской области операцию по освобождению женщины, которую взял в заложники ее бывший сожитель, гражданин Турции, нелегально находившийся на территории Украины, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"Около двух часов ночи в полицию поступило сообщение от жительницы села Окно Городенковского района о том, что она слышит крики соседки. Полицейские, выехавшие на место происшествия, установили, что к соседке заявительницы приехал ее бывший сожитель - 33-летний гражданин Турции", - рассказали правоохранители.
Как сообщается, накануне вечером потерпевшая, узнав, что к ней намерен приехать бывший сожитель, отвела детей к соседке, которая и вызвала полицию.
"После того, как стало известно, что иностранец удерживает женщину и угрожает ей убийством, в действие была введена спецоперация "Заложник" с привлечением бойцов подразделения КОРД. В результате спецоперации злоумышленник был успешно задержан. Женщина не пострадала", - отметили в ведомстве.
Читайте также: Пропагандисты рассказали, что Ярош учит украинских детей убивать россиян. Видео
Теперь захватчику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.
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