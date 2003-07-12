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На Прикарпатье турок взял в заложники женщину. Видео

На Прикарпатье турок взял в заложники женщину. ВидеоЗаложница в результате спецоперации КОРДа не пострадала.

Сотрудники спецподразделения Нацполиции КОРД провели в Ивано-Франковской области операцию по освобождению женщины, которую взял в заложники ее бывший сожитель, гражданин Турции, нелегально находившийся на территории Украины, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

"Около двух часов ночи в полицию поступило сообщение от жительницы села Окно Городенковского района о том, что она слышит крики соседки. Полицейские, выехавшие на место происшествия, установили, что к соседке заявительницы приехал ее бывший сожитель - 33-летний гражданин Турции", - рассказали правоохранители.

Как сообщается, накануне вечером потерпевшая, узнав, что к ней намерен приехать бывший сожитель, отвела детей к соседке, которая и вызвала полицию.

"После того, как стало известно, что иностранец удерживает женщину и угрожает ей убийством, в действие была введена спецоперация "Заложник" с привлечением бойцов подразделения КОРД. В результате спецоперации злоумышленник был успешно задержан. Женщина не пострадала", - отметили в ведомстве.

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Теперь захватчику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

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 Теги: заложница, видео

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Сегодня, 16:17 » Автор: Богдан Процив
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