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Гибель военных на Львовщине: кадры с места ДТП. Видео
Погибли двое военнослужащих.
В пригороде Львова во время столкновения микроавтобуса Ford Transit с легковым автомобилем Mazda погибли двое человек, еще трое получили травмы.
Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 13 июля, около 15:00 между селами Лапаевка и Оброшино Пустомытовского района, передает Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
«Столкнулись микроавтобус Ford Transit и легковой автомобиль Mazda. В результате столкновения четверо человек, которые находились в легковушке, получили травмы, двое из них – скончались на месте происшествия. Также травмирован водитель микроавтобуса. Пострадавшие госпитализированы, врачи уточняют диагнозы», - отмечается в сообщении.
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Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства. Как сообщили в Министерстве обороны Украины, во время ДТП погибли двое военнослужащих Самборского гарнизона (Львовская область), еще двое военных этого гарнизона получили травмы. Погибшие и травмированные военнослужащие находились в легковом автомобиле.
В пригороде Львова во время столкновения микроавтобуса Ford Transit с легковым автомобилем Mazda погибли двое человек, еще трое получили травмы.
Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 13 июля, около 15:00 между селами Лапаевка и Оброшино Пустомытовского района, передает Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
«Столкнулись микроавтобус Ford Transit и легковой автомобиль Mazda. В результате столкновения четверо человек, которые находились в легковушке, получили травмы, двое из них – скончались на месте происшествия. Также травмирован водитель микроавтобуса. Пострадавшие госпитализированы, врачи уточняют диагнозы», - отмечается в сообщении.
Читайте также: Трагическая гибель детей на Прикарпатье: кадры с места ЧП. Видео
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства. Как сообщили в Министерстве обороны Украины, во время ДТП погибли двое военнослужащих Самборского гарнизона (Львовская область), еще двое военных этого гарнизона получили травмы. Погибшие и травмированные военнослужащие находились в легковом автомобиле.
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