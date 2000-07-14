Мощный взрыв на химзаводе в Китае: есть жертвы. Видео

В результате ЧП погибли 19 человек.



В результате взрыва на химическом заводе в китайской провинции Сычуань погибли 19 человек, еще 12 пострадали и доставлены в больницы.



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В настоящее время спасательная операция уже завершена. По словам работников завода, пожар начался в цеху производства лекарственных препаратов, затем последовала серия взрывов.



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"Я живу в двух километрах. Пожар был такой сильный, ощущение было, что вокруг все сейчас вспыхнет", — поделился один из свидетелей произошедшего.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В результате взрыва на химическом заводе в китайской провинции Сычуань погибли 19 человек, еще 12 пострадали и доставлены в больницы.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на beta В настоящее время спасательная операция уже завершена. По словам работников завода, пожар начался в цеху производства лекарственных препаратов, затем последовала серия взрывов."Я живу в двух километрах. Пожар был такой сильный, ощущение было, что вокруг все сейчас вспыхнет", — поделился один из свидетелей произошедшего.



