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Мощный взрыв на химзаводе в Китае: есть жертвы. Видео

Мощный взрыв на химзаводе в Китае: есть жертвы. ВидеоВ результате ЧП погибли 19 человек.

В результате взрыва на химическом заводе в китайской провинции Сычуань погибли 19 человек, еще 12 пострадали и доставлены в больницы.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на beta.

В настоящее время спасательная операция уже завершена. По словам работников завода, пожар начался в цеху производства лекарственных препаратов, затем последовала серия взрывов.

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"Я живу в двух километрах. Пожар был такой сильный, ощущение было, что вокруг все сейчас вспыхнет", — поделился один из свидетелей произошедшего.

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 Теги: взрыв, Китай

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Вчера, 23:47 » Автор: Ирина Шевченко
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