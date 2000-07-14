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На встрече Трампа и британской королевы произошел конфуз. Видео

На встрече Трампа и британской королевы произошел конфуз. Видео Президент США резко остановился перед Елизаветой II.

Хотя это был не государственный визит, Трампу пообещали эту встречу. Кроме того, по прибытии в Винздор его встретил почетный караул. После он и первая леди Мелания Трамп отправились на обед с 92-летней королевой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.

Трамп опаздывал на встречу, и Елизавета II ждала его, поглядывая на ​​часы. А после президент США, когда они шли мимо британских солдат, резко остановился, а королеве пришлось идти за ним, пока Трамп рассматривал бойцов.

Пользователи сети остро отреагировали на такое поведение Трампа. Одна пользовательница назвала его американским идиотом и извинилась за его хамское поведение.

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Другой пользователь заявил, что Трамп нарушил королевский протокол, заблокировав собой Елизавету II.

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 Теги: Трамп, Елизавета II, конфуз

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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