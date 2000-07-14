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Удивительный болид-беспилотник совершил заезд на фестивале. Видео
Машина работает на базе процессора Nvidia.
Первый в мире беспилотный гоночный болид от компании Roborace – названный Robocar принял участие на знаменитом фестивале скорости в Гудвуде – Goodwood Festival of Speed 2018, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Отметим, что трасса на фестивале традиционно имеет сложный рельеф – с перепадами высоты в 94 м (средний градиент 4,6%), участники таким образом должны таким образом совершить заезд на своеобразный холм.
Roboсar разработан главным дизайнером Roborace Дэниелом Саймоном, автомобильным футуристом, который создает транспортные средства для Голливуда.
Беспилотник Robocar длиной 4,8 м и шириной 2 м имеет кузов из углеволокна и весит 975 кг. Машина оснащена четырьмя электромоторами по 135 кВт каждый, которые выдают суммарную мощность более 500 л.с.
Для беспилотного управления используются передовые технические решения. Это 5 лазерных локаторов, 2 радара, 18 сверхзвуковых датчиков, 2 оптических датчика скорости, 6 камер AI и спутниковая система навигации GNSS. И всем этим руководит суперпроцессор Nvidia Drive PX2, способный выполнять до 24 триллионов операций в секунду.
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Отметим, что журналисту «Автоцентра» удалось лично ознакомиться с уникальной машиной на выставке Mobile World Congress в Барселоне, в феврале 2017 года.
Первый в мире беспилотный гоночный болид от компании Roborace – названный Robocar принял участие на знаменитом фестивале скорости в Гудвуде – Goodwood Festival of Speed 2018, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Отметим, что трасса на фестивале традиционно имеет сложный рельеф – с перепадами высоты в 94 м (средний градиент 4,6%), участники таким образом должны таким образом совершить заезд на своеобразный холм.
Roboсar разработан главным дизайнером Roborace Дэниелом Саймоном, автомобильным футуристом, который создает транспортные средства для Голливуда.
Беспилотник Robocar длиной 4,8 м и шириной 2 м имеет кузов из углеволокна и весит 975 кг. Машина оснащена четырьмя электромоторами по 135 кВт каждый, которые выдают суммарную мощность более 500 л.с.
Для беспилотного управления используются передовые технические решения. Это 5 лазерных локаторов, 2 радара, 18 сверхзвуковых датчиков, 2 оптических датчика скорости, 6 камер AI и спутниковая система навигации GNSS. И всем этим руководит суперпроцессор Nvidia Drive PX2, способный выполнять до 24 триллионов операций в секунду.
Читайте также: На встрече Трампа и британской королевы произошел конфуз. Видео
Отметим, что журналисту «Автоцентра» удалось лично ознакомиться с уникальной машиной на выставке Mobile World Congress в Барселоне, в феврале 2017 года.
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