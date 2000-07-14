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Появился новый трейлер мультфильма "Гринч". Видео
Мультфильм появится в кинотеатрах в конце года.
Фильм расскажет о зеленом человечке по имени Гринч, который ненавидит людей, ведь они с детства смеялись над его необычной внешностью. Поэтому он решил вести отшельнический образ жизни подальше от вымышленного города Хтограда. Единственный его друг - пес по кличке Макс, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.
Каждый год во время Рождества, когда в обществе царит радость, Гринч переполняется злостью. Он стремится отомстить всем за издевательства, которые ему приходилось терпеть в детстве.
Мультфильм выйдет на экраны 27 декабря.
В оригинальной версии фильма главного героя озвучил Бенедикт Камбербэтч ("Патрик Мелроуз", "Доктор Стрэндж").
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Режиссерами новой ленты выступили Ярроу Чейни ("Секреты домашних животных", художник-постановщик "Гадкий я 2") и Скотт Мозье.
Фильм расскажет о зеленом человечке по имени Гринч, который ненавидит людей, ведь они с детства смеялись над его необычной внешностью. Поэтому он решил вести отшельнический образ жизни подальше от вымышленного города Хтограда. Единственный его друг - пес по кличке Макс, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.
Каждый год во время Рождества, когда в обществе царит радость, Гринч переполняется злостью. Он стремится отомстить всем за издевательства, которые ему приходилось терпеть в детстве.
Мультфильм выйдет на экраны 27 декабря.
В оригинальной версии фильма главного героя озвучил Бенедикт Камбербэтч ("Патрик Мелроуз", "Доктор Стрэндж").
Читайте также: Удивительный болид-беспилотник совершил заезд на фестивале. Видео
Режиссерами новой ленты выступили Ярроу Чейни ("Секреты домашних животных", художник-постановщик "Гадкий я 2") и Скотт Мозье.
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