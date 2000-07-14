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В Мелитополе задержали убийцу 19-летнего студента. Видео
Конфликт между парнями возник на политической почве.
В Мелитополе Запорожской области, в ночь на 4 июля убили 19-летнего студента одного из высших учебных заведений, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Парня застрелили во время драки возле одного из домов на проспекте Богдана Хмельницкого.
«Ночью во время употребления спиртных напитков между мужчинами возник конфликт и драка, в ходе которой один из них выстрелил из самодельного огнестрельного устройства», — передают копы. У соперников разошлись политические взгляды.
Парня с огнестрельным ранением живота доставили в больницу, где он скончался. Пуля попала в печень.
Погибший – житель Веселовского района, учился в вузе Мелитополя. В учебном учреждении о смерти студента не вспоминают.
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Копы задержали подозреваемого, ему грозит 15 лет тюрьмы.
В Мелитополе Запорожской области, в ночь на 4 июля убили 19-летнего студента одного из высших учебных заведений, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Парня застрелили во время драки возле одного из домов на проспекте Богдана Хмельницкого.
«Ночью во время употребления спиртных напитков между мужчинами возник конфликт и драка, в ходе которой один из них выстрелил из самодельного огнестрельного устройства», — передают копы. У соперников разошлись политические взгляды.
Парня с огнестрельным ранением живота доставили в больницу, где он скончался. Пуля попала в печень.
Погибший – житель Веселовского района, учился в вузе Мелитополя. В учебном учреждении о смерти студента не вспоминают.
Читайте также: Удивительный болид-беспилотник совершил заезд на фестивале. Видео
Копы задержали подозреваемого, ему грозит 15 лет тюрьмы.
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