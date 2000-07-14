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Елизавета II впервые встретилась с Трампом. Видео

Елизавета II впервые встретилась с Трампом. ВидеоКоролева Великобритании и президент США c супругой провели чайную церемонию.

Королева Великобритании Елизавета II в пятницу, 13 июля, приняла в Виндзорском замке президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Королева обошла вместе с американским лидером ряды почетного караула. Во время обхода Трамп смутил Елизавету II резкой остановкой. Они ненадолго замешкались, а потом двинулись дальше.

Королева и президент c супругой провели чайную церемонию. Дональд и Меланья Трамп провели в общей сложности 57 минут с Елизаветой II, 47 минут из них он находились внутри монаршей резиденции.

Встреча лидера США с королевой Великобритании продолжалась 17 минут.

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Как отмечают СМИ, Трамп не подал руки королеве, когда они спускались по лестнице в Виндзорском замке.

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 Теги: Елизавета II, Трамп

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Сегодня, 09:14 » Автор: Ирина Шевченко
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