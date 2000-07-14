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Гибель чемпиона Украины в Харькове: обнародованы кадры трагедии. Видео

Гибель чемпиона Украины в Харькове: обнародованы кадры трагедии. Видео19-летний мотогонщик погиб в ДТП.

В интернете обнародовали видео, на котором зафиксирован момент жуткого ДТП в Харькове, в котором погиб 19-летний мотогонщик, чемпион Украины Андрей Бессонов.

Соответствующий ролик опубликован в YouTube, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Так, Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения для Ольги Котовой, которая является подозреваемой по делу о гибели Бессонова - 60 дней ареста без права внесения залога, отмечает NewsRoom.

В момент аварии в машине женщины находился ее внук. Подозреваемая была трезва. По словам прокурора, Котова не убедилась в безопасности маневра, однако отец погибшего парня заявил, что водитель внедорожника проигнорировала знак "только прямо" и выехала на встречную полосу.

Эту версию подтверждает и видео, показанное в ходе заседания. Так, на записи видно, как автомобиль Toyota Land Cruiser Prado двигается по проспекту Независимости в сторону Сумской в крайнем левом ряду. На уровне въезда в областную больницу водитель останавливается и пропускает встречные авто. В тот момент, когда мимо внедорожника проезжает велосипедист, машина срывается с места, переезжает молодого человека и заскакивает на высокий бордюр.

В свою очередь, отец погибшего заявил, что материалы по делу, предоставленные следствием, были изменены.

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"Укрыта информация от общественности о том, что в момент преступления в автомобиле Котова находилась не одна. Есть фото- и видеоматериалы, которые это подтверждают. Но почему следствие скрывает пассажиров авто, остается только догадываться. Видимо, их фамилии созвучны с фамилиями представителей власти", - написал он на своей странице в Facebook.

На видео с 01:30

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 Теги: ДТП, Харьков

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Сегодня, 12:18 » Автор: Ирина Шевченко
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