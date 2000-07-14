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Смертельное ДТП на Закарпатье с участием чиновника : новые детали. Видео

Смертельное ДТП на Закарпатье с участием чиновника : новые детали. ВидеоВиновник аварии был сильно пьян.

Вчера, 13-го июля, ночью председатель Перечинской РГА Виктор Олефир в состоянии алкогольного опьянения наехал на автомобиле "Jeep Cherokee" на двух местных женщин.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на prozahid.

В результате одна женщина погибла, другая - с тяжелыми травмами находится в больнице. В настоящее время полиция проводит следствие по факту ДТП, прокуратура области объявила Виктору Олефиру подозрение по статье 286 часть 2 УК.

Как видно на видео, председатель Перечинской РГА по сути отказался проходить освидетельствованиена приборе "Драгер" в присутствии двух свидетелей, поэтому вывод о его состоянии сделал нарколог.

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Как сообщил Михаил Мацола - врач высшей категории стационарного отделения Закарпатского областного наркологического диспансера, в комментарии телеканалу "Sirius" он впервые за свою практику встречает столь пьяного водителя: "Он даже не понимал, где он находится. Полностью дезориентирован". Заключение медика - находится в состоянии алкогольного опьянения.
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 Теги: ДТП, Закарпатье

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Сегодня, 15:27 » Автор: Ирина Шевченко
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