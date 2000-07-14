» » Спецназовцы показали высадку с вертолета на судно. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Спецназовцы показали высадку с вертолета на судно. Видео

Спецназовцы показали высадку с вертолета на судно. ВидеоВ программу учений впервые включено высадку с вертолета на судно.

В районе Тендровской косы отрабатывался комплекс мероприятий по высадке десанта: с моря на сушу и с воздуха на палубу судна.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Местность, условно захваченную террористическими элементами, штурмовала международная группа морских пехотинцев. Они высаживались с десантного корабля ВМС ВСУ, отрабатывая слаженность и оттачивая мастерство.

Кроме того, в программу учений впервые включено высадку с вертолета на судно. Элемент непростой и опасный, ведь необходимо учесть силу и направление воздушных потоков под винтами вертолета, рассчитать натяжку специального спускового устройства, сделать поправку на волнение моря и тому подобное.

Читайте также: Украинские спецназовцы показали, как умеют воевать с врагами

Поэтому и "обкатать" его поручили бойцам специальных подразделений - подразделения специального назначения Морской охраны Госпогранслужбы и спецназовцам ВМС ВСУ.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Спецназовцы, Видео, высадка

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:58 » Автор: Едгар Букмирза
     51
     0

Похожие новости по теме

"Си Бриз-2018": украинские пехотинцы выполнили опасный трюк. Видео

Украинские военные впервые осуществили высадку с вертолета на судно.

Украинские пограничники прыгали с вертолета без парашютов. Видео Украинские пограничники прыгали с вертолета без парашютов. Видео

После высадки группа достигла назначенного объекта.

Как украинские пограничники десантировались без парашютов. Видео Как украинские пограничники десантировались без парашютов. Видео

Десантирование прошло в рамках украинско-американских военно-морских учений "Си Бриз-2016".

Впечатляющие кадры учений украинских силовиков. Видео Впечатляющие кадры учений украинских силовиков. Видео

На полигоне "Альфы" прошли учения тактических групп спецподразделения СБУ.

Учения украинских военных у острова Змеиный. Видео Учения украинских военных у острова Змеиный. Видео

Украинские корабли и авиация отрабатывали действия в случае обострения обстановки в акватории.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх