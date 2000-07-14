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Спецназовцы показали высадку с вертолета на судно. Видео
В программу учений впервые включено высадку с вертолета на судно.
В районе Тендровской косы отрабатывался комплекс мероприятий по высадке десанта: с моря на сушу и с воздуха на палубу судна.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Местность, условно захваченную террористическими элементами, штурмовала международная группа морских пехотинцев. Они высаживались с десантного корабля ВМС ВСУ, отрабатывая слаженность и оттачивая мастерство.
Кроме того, в программу учений впервые включено высадку с вертолета на судно. Элемент непростой и опасный, ведь необходимо учесть силу и направление воздушных потоков под винтами вертолета, рассчитать натяжку специального спускового устройства, сделать поправку на волнение моря и тому подобное.
Читайте также: Украинские спецназовцы показали, как умеют воевать с врагами
Поэтому и "обкатать" его поручили бойцам специальных подразделений - подразделения специального назначения Морской охраны Госпогранслужбы и спецназовцам ВМС ВСУ.
В районе Тендровской косы отрабатывался комплекс мероприятий по высадке десанта: с моря на сушу и с воздуха на палубу судна.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Местность, условно захваченную террористическими элементами, штурмовала международная группа морских пехотинцев. Они высаживались с десантного корабля ВМС ВСУ, отрабатывая слаженность и оттачивая мастерство.
Кроме того, в программу учений впервые включено высадку с вертолета на судно. Элемент непростой и опасный, ведь необходимо учесть силу и направление воздушных потоков под винтами вертолета, рассчитать натяжку специального спускового устройства, сделать поправку на волнение моря и тому подобное.
Читайте также: Украинские спецназовцы показали, как умеют воевать с врагами
Поэтому и "обкатать" его поручили бойцам специальных подразделений - подразделения специального назначения Морской охраны Госпогранслужбы и спецназовцам ВМС ВСУ.
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