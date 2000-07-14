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Трамп смутил королеву Великобритании во время смотра почетного караула. Видео
Королева обошла вместе с президентом США ряды почетного караула.
Президент США Дональд Трамп прибыл на встречу с Елизаветой II в Виндзорский замок, в пригородах Лондона. Видеорепортажи об этом событии размещены на сервисе Youtube.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Во время обхода Трамп смутил Королеву Елизавету II резкой остановкой. Они ненадолго замешкались, а потом двинулись дальше.
92-летняя королева последние годы не выезжает за границу с визитами, ограничиваясь общением с главными зарубежными гостями в своей резиденции.
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В Лондоне усилили меры безопасности на время визита главы США из-за высокой вероятности протестов. В свою очередь Трамп заявил, что не волнуется, ведь британцы его очень любят.
Президент США Дональд Трамп прибыл на встречу с Елизаветой II в Виндзорский замок, в пригородах Лондона. Видеорепортажи об этом событии размещены на сервисе Youtube.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Во время обхода Трамп смутил Королеву Елизавету II резкой остановкой. Они ненадолго замешкались, а потом двинулись дальше.
92-летняя королева последние годы не выезжает за границу с визитами, ограничиваясь общением с главными зарубежными гостями в своей резиденции.
Читайте также: Что значит быть женщиной в Китайской роте почетного караула. Видео
В Лондоне усилили меры безопасности на время визита главы США из-за высокой вероятности протестов. В свою очередь Трамп заявил, что не волнуется, ведь британцы его очень любят.
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