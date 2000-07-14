» » В Гренландии эвакуировали деревню из-за огромного айсберга. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В Гренландии эвакуировали деревню из-за огромного айсберга. Видео

В Гренландии эвакуировали деревню из-за огромного айсберга. ВидеоНебольшая часть айсберга уже упала.

Массивный айсберг приблизился на опасное расстояние к деревне Инаарсуит в Гренландии, вызвав панику среди местных жителей из-за угрозы цунами.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Местные власти объявили чрезвычайное положение и призвали людей взбираться по крутому склону, на котором строится деревня.

Жители деревни опасаются, что если от айсберга отколется большой кусок льда и упадет в воду, это вызовет волны, которые могут разрушить дома людей.

«Здесь 180 жителей, и мы очень обеспокоены и боимся», - сказал Карл Петерсен, председатель местного совета в Инаарсуите.

Петерсен сказал, что ситуация находится под пристальным вниманием гренландских экстренных служб, а датский королевский военно-морской корабль дежурит у берегов острова.

Читайте также: Впечатляющие кадры рождения огромного айсберга в Антарктиде. Видео

Прошлым летом четыре человека погибли после того, как волны захлестнули поселение на северо-западе Гренландии.


Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Гренландия, айсберг, Видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:04 » Автор: Едгар Букмирза
     82
     0

Похожие новости по теме

На камеру сняли момент откола огромного айсберга в Гренландии. Видео На камеру сняли момент откола огромного айсберга в Гренландии. Видео

Таким образом, ученые решили продемонстрировать, какую угрозу несет в себе процесс таяния ледников.

Удивительные кадры: так появляется новый айсберг. Видео Удивительные кадры: так появляется новый айсберг. Видео

На видео записали, как от айсберга откололся огромный кусок.

Опубликованы жуткие кадры последствий цунами в Гренландии. Видео Опубликованы жуткие кадры последствий цунами в Гренландии. Видео

Затоплена значительная территория, в море смыло более 10 домов.

Впечатляющие кадры рождения огромного айсберга в Антарктиде. Видео Впечатляющие кадры рождения огромного айсберга в Антарктиде. Видео

Длина трещины в леднике Ларсена достигает 175 километров.

Украинские авиаторы спасли датскую базу в Гренландии. Видео Украинские авиаторы спасли датскую базу в Гренландии. Видео

Украинские летчики вернулись после арктической операции НАТО.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх