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В Гренландии эвакуировали деревню из-за огромного айсберга. Видео
Небольшая часть айсберга уже упала.
Массивный айсберг приблизился на опасное расстояние к деревне Инаарсуит в Гренландии, вызвав панику среди местных жителей из-за угрозы цунами.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Местные власти объявили чрезвычайное положение и призвали людей взбираться по крутому склону, на котором строится деревня.
Жители деревни опасаются, что если от айсберга отколется большой кусок льда и упадет в воду, это вызовет волны, которые могут разрушить дома людей.
«Здесь 180 жителей, и мы очень обеспокоены и боимся», - сказал Карл Петерсен, председатель местного совета в Инаарсуите.
Петерсен сказал, что ситуация находится под пристальным вниманием гренландских экстренных служб, а датский королевский военно-морской корабль дежурит у берегов острова.
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Прошлым летом четыре человека погибли после того, как волны захлестнули поселение на северо-западе Гренландии.
Массивный айсберг приблизился на опасное расстояние к деревне Инаарсуит в Гренландии, вызвав панику среди местных жителей из-за угрозы цунами.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Местные власти объявили чрезвычайное положение и призвали людей взбираться по крутому склону, на котором строится деревня.
Жители деревни опасаются, что если от айсберга отколется большой кусок льда и упадет в воду, это вызовет волны, которые могут разрушить дома людей.
«Здесь 180 жителей, и мы очень обеспокоены и боимся», - сказал Карл Петерсен, председатель местного совета в Инаарсуите.
Петерсен сказал, что ситуация находится под пристальным вниманием гренландских экстренных служб, а датский королевский военно-морской корабль дежурит у берегов острова.
Читайте также: Впечатляющие кадры рождения огромного айсберга в Антарктиде. Видео
Прошлым летом четыре человека погибли после того, как волны захлестнули поселение на северо-западе Гренландии.
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