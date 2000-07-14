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Момент аварии, в которой погиб 19-летний мотогонщик, попал на камеру. Видео

Момент аварии, в которой погиб 19-летний мотогонщик, попал на камеру. ВидеоВ момент аварии в машине женщины находился ее внук.

Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения для Ольги Котовой, которая является подозреваемой по делу о гибели 19-летнего мотогонщика Андрея Бессонова. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kriminal.tv.

В ходе заседания стало известно, что в момент аварии в машине женщины находился ее внук. Как показали анализы, подозреваемая была трезва. По словам прокурора, Котова не убедилась в безопасности маневра, однако отец погибшего парня был другого мнения: он заявил, что водитель внедорожника проигнорировала знак "только прямо" и выехала на встречную полосу.

Эту версию подтверждает и видео, показанное в ходе заседания. На записи видно, как автомобиль Toyota Land Cruiser Prado двигается по проспекту Независимости в сторону Сумской в крайнем левом ряду. На уровне въезда в областную больницу водитель останавливается и пропускает встречные авто. В тот момент, когда мимо внедорожника проезжает велосипедист, машина срывается с места, переезжает молодого человека и заскакивает на высокий бордюр.

После просмотра видео судья удалился в совещательную комнату для принятия решения, а вернувшись - огласил вердикт: 60 дней ареста без права внесения залога.

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Напомним, молодой спортсмен трагически погиб под колесами 6 июля в центре города. Тогда на проспекте Независимости. По информации полиции, 58-летняя женщина на автомобиле Toyota Land Cruiser по неустановленным причинам врезалась в велосипедиста. С места происшествия пострадавшего доставили в неотложку, где тот скончался, не приходя в сознание.

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 Теги: Авария, мотогонщик, Видео

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Сегодня, 23:02 » Автор: Едгар Букмирза
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