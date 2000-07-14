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Во Франции на военном параде столкнулись два мотоцикла. Видео
После аварии мотоциклисты долго не могли расцепить застрявший транспорт.
14 июля на Елисейских полях в Париже прошел военный парад по случаю Дня взятия Бастилии – национального праздника Франции, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Фокус.
По Елисейским полям прошлись 4 315 военнослужащих. В параде были задействованы 220 единиц военной техники, 250 лошадей, 64 самолета и 30 вертолетов.
При этом во время открытия не обошлось без курьезов: при выполнении фигур перед президентской трибуной двое жандармов на низкой скорости зацепились мотоциклами и упали. Инцидент вызвал у президента и его гостей сочувствующую улыбку.
Еще одним конфуз произошел во время авиационной части парада. Открыла ее пилотажная группа Patrouille de France, изобразив над Триумфальной аркой французский флаг. Однако один из самолетов выпустил столп красного цвета вместо синего, отчего классического сине-бело-красного триколора не получилось.
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Зрители высказывали предположения о том, что это не ошибка, а метафорический прием, и лишняя красная полоса символизировала пролитую кровь французских военных. Однако французские ВВС опровергли такие предположения, признав, что в самом деле допустили ошибку, загрузив самолет шашку не того цвета.
14 июля на Елисейских полях в Париже прошел военный парад по случаю Дня взятия Бастилии – национального праздника Франции, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Фокус.
По Елисейским полям прошлись 4 315 военнослужащих. В параде были задействованы 220 единиц военной техники, 250 лошадей, 64 самолета и 30 вертолетов.
При этом во время открытия не обошлось без курьезов: при выполнении фигур перед президентской трибуной двое жандармов на низкой скорости зацепились мотоциклами и упали. Инцидент вызвал у президента и его гостей сочувствующую улыбку.
Еще одним конфуз произошел во время авиационной части парада. Открыла ее пилотажная группа Patrouille de France, изобразив над Триумфальной аркой французский флаг. Однако один из самолетов выпустил столп красного цвета вместо синего, отчего классического сине-бело-красного триколора не получилось.
Читайте также: Момент аварии, в которой погиб 19-летний мотогонщик, попал на камеру. Видео
Зрители высказывали предположения о том, что это не ошибка, а метафорический прием, и лишняя красная полоса символизировала пролитую кровь французских военных. Однако французские ВВС опровергли такие предположения, признав, что в самом деле допустили ошибку, загрузив самолет шашку не того цвета.
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