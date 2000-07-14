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Впечатляющие кадры израильской бомбардировки объектов ХАМАС. Видео

Впечатляющие кадры израильской бомбардировки объектов ХАМАС. Видео Была проведена крупнейшая операция за последние годы.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела масштабную операцию против палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа, уничтожив "десятки" целей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZN.ua.

"За последний час истребители израильской армии нанесли удары по десяткам военных объектов в четырех военных комплексах ХАМАС по всему сектору Газа. Главной целью широкомасштабной атаки была штаб-квартира ХАМАС в Бейт-Лахие", — сообщают военные. Другой целью израильских военных стал ракетный пусковой комплекс в северной части сектора Газа.

Позже глава пресс-службы ЦАХАЛ генерал-майор Ронен Манелис уточнил, что израильские ВВС разбомбили 40 объектов ХАМАС.

Тель-Авив настаивает, что эта масштабная операция стала ответом на "террористическую активность, развернутую ХАМАС" против израильтян.

По данным ЦАХАЛ, силы ХАМАС с шести утра до трех дня 14 июня выпустили около 60 ракет из сектора Газа по Израилю. Около десяти ракет удалось перехватить средствами ПВО. Военные силы Израиля "подготовлены к широкому спектру сценариев", подчеркивается в другом сообщении военных.

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Сообщается, что воздушные удары по целям экстремистского движения "Хамас" в секторе Газа стали самыми массовыми ударами в дневное время на этой части палестинских территорий от времени конфликта в регионе летом в 2014 году.

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 Теги: Израиль, сектор Газа, бомбардировка

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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