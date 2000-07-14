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Впечатляющие кадры израильской бомбардировки объектов ХАМАС. Видео
Была проведена крупнейшая операция за последние годы.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела масштабную операцию против палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа, уничтожив "десятки" целей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZN.ua.
"За последний час истребители израильской армии нанесли удары по десяткам военных объектов в четырех военных комплексах ХАМАС по всему сектору Газа. Главной целью широкомасштабной атаки была штаб-квартира ХАМАС в Бейт-Лахие", — сообщают военные. Другой целью израильских военных стал ракетный пусковой комплекс в северной части сектора Газа.
Позже глава пресс-службы ЦАХАЛ генерал-майор Ронен Манелис уточнил, что израильские ВВС разбомбили 40 объектов ХАМАС.
Тель-Авив настаивает, что эта масштабная операция стала ответом на "террористическую активность, развернутую ХАМАС" против израильтян.
По данным ЦАХАЛ, силы ХАМАС с шести утра до трех дня 14 июня выпустили около 60 ракет из сектора Газа по Израилю. Около десяти ракет удалось перехватить средствами ПВО. Военные силы Израиля "подготовлены к широкому спектру сценариев", подчеркивается в другом сообщении военных.
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Сообщается, что воздушные удары по целям экстремистского движения "Хамас" в секторе Газа стали самыми массовыми ударами в дневное время на этой части палестинских территорий от времени конфликта в регионе летом в 2014 году.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела масштабную операцию против палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа, уничтожив "десятки" целей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZN.ua.
"За последний час истребители израильской армии нанесли удары по десяткам военных объектов в четырех военных комплексах ХАМАС по всему сектору Газа. Главной целью широкомасштабной атаки была штаб-квартира ХАМАС в Бейт-Лахие", — сообщают военные. Другой целью израильских военных стал ракетный пусковой комплекс в северной части сектора Газа.
Позже глава пресс-службы ЦАХАЛ генерал-майор Ронен Манелис уточнил, что израильские ВВС разбомбили 40 объектов ХАМАС.
Тель-Авив настаивает, что эта масштабная операция стала ответом на "террористическую активность, развернутую ХАМАС" против израильтян.
По данным ЦАХАЛ, силы ХАМАС с шести утра до трех дня 14 июня выпустили около 60 ракет из сектора Газа по Израилю. Около десяти ракет удалось перехватить средствами ПВО. Военные силы Израиля "подготовлены к широкому спектру сценариев", подчеркивается в другом сообщении военных.
Читайте также: Во Франции на военном параде столкнулись два мотоцикла. Видео
Сообщается, что воздушные удары по целям экстремистского движения "Хамас" в секторе Газа стали самыми массовыми ударами в дневное время на этой части палестинских территорий от времени конфликта в регионе летом в 2014 году.
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