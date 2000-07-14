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В Одессе охранники парковки устроили потасовку с журналистами. Видео

В Одессе охранники парковки устроили потасовку с журналистами. ВидеоЖурналисту распылили слезоточивый газ в лицо и нанесли удар дубинкой.

В сети опубликованы видеозаписи столкновений между охранниками и журналистами на парковке в Одессе, которые произошли 13 июля.

Видео размещены на ресурсе YouTube, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отметим, что потасовка произошла на парковке по улице Некрасова. В пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области заявили, что в ходе стычки между журналистами и охранниками участники конфликта распыляли в сторону оппонентов газ.

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По состоянию на сейчас решается вопрос об открытии дела по статье "хулиганство" и "угроза или насилие в отношении журналиста" Уголовного кодекса Украины.



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 Теги: Одесса, драка

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Сегодня, 11:24 » Автор: Ирина Шевченко
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