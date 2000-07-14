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Новый клип Арианы Гранде стал хитом Сети. Видео

Новый клип Арианы Гранде стал хитом Сети. ВидеоВсего за 2 суток видео просмотрели более 14 миллионов пользователей сети.

Популярная певица Ариана Гранде после новости о помолвке активно продолжает заниматься своей карьерой.

Звезда выпустила клип к новой песне "God is a woman", которым уже взорвала сеть, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.My Webpage

В свои 25 лет обольстительная Ариана Гранде может похвастаться немалыми успехами. Каждая ее песня имеет успех в мировых чартах, а клипы просматривают миллионы поклонников.

Теперь артистка показала новую видеоработу, в которой сыграла роль бога. В клипе к песне "God is a woman" Ариана Гранде сыграла главную роль. Звезда показала соблазнительные танцы и процесс создания мира. По идее режиссера ролика Дэйва Мейерса, именно женщина стала творцом Вселенной. На финальных кадрах Ариана Гранде даже появилась на знаменитой фреске Микеланджело Буонарроти из цикла о сотворении мира.

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Всего за 2 суток видео просмотрели более 14 миллионов пользователей сети. Поклонники артистки засыпали Ариану Гранде комплиментами и лестными отзывами.


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 Теги: Ариана Гранде, клип

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Сегодня, 13:22 » Автор: Ирина Шевченко
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