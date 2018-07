Новый клип Арианы Гранде стал хитом Сети. Видео





Популярная певица Ариана Гранде после новости о помолвке активно продолжает заниматься своей карьерой.Звезда выпустила клип к новой песне "God is a woman", которым уже взорвала сеть, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал. My Webpage В свои 25 лет обольстительная Ариана Гранде может похвастаться немалыми успехами. Каждая ее песня имеет успех в мировых чартах, а клипы просматривают миллионы поклонников.Теперь артистка показала новую видеоработу, в которой сыграла роль бога. В клипе к песне "God is a woman" Ариана Гранде сыграла главную роль. Звезда показала соблазнительные танцы и процесс создания мира. По идее режиссера ролика Дэйва Мейерса, именно женщина стала творцом Вселенной. На финальных кадрах Ариана Гранде даже появилась на знаменитой фреске Микеланджело Буонарроти из цикла о сотворении мира.Всего за 2 суток видео просмотрели более 14 миллионов пользователей сети. Поклонники артистки засыпали Ариану Гранде комплиментами и лестными отзывами.