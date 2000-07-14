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В оккупированной Макеевке после ливня "поплыли" машины. Видео

В оккупированной Макеевке после ливня "поплыли" машины. ВидеоУлицы города оказались затоплены.

Улицы оккупированного города Макеевка Донецкой области оказались затоплены вследствие мощного ливня, который прошел 14 июля.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное в YouTube, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

На кадрах видно, как один из прохожих пытается перебежать дорогу по колено в дождевой воде. Также очевидцы сообщают, что из-за дождя заглохли несколько автомобилей.

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"К тем, кто не смог поехать в Седово, море пришло само", "озеро эра" вышло из берегов!?", "главное водичка 1 в 1 с Седовской", - комментируют происшествие в сети.


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 Теги: Макеевка, ливни

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Сегодня, 14:52 » Автор: Ирина Шевченко
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