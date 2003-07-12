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В Киеве устроили яркий перфоманс в поддержку Сенцова. Видео
Активисты в масках Сенцова, Трампа, Меркель и Путина организовали перфоманс на Майдане.
15 июля в Киеве состоялась акция в поддержку украинского режисера Олега Сенцова, осужденного путинским режимом в РФ.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ.
По словам организаторов, акция проводится в преддверии финала ЧМ-2018 по футболу в России, а также встречи американского президента Дональда Трампа с президентом РФ Путиным. Ее цель - привлечь максимальное внимание мировых политиков и сообщества к судьбам украинских политузников, которые удерживаются Кремлем.
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Основное требование активистов - безусловное освобождение всех украинских политических заключенных. Для напоминания о том, кто именно стал жертвой путинского режима, на Майдане развернули баннер с их именами. Также был проведен символический перфоманс при участии Сенцова, Трампа, Меркель и Путина. Источник: https://censor.net.ua/p3076658
15 июля в Киеве состоялась акция в поддержку украинского режисера Олега Сенцова, осужденного путинским режимом в РФ.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ.
По словам организаторов, акция проводится в преддверии финала ЧМ-2018 по футболу в России, а также встречи американского президента Дональда Трампа с президентом РФ Путиным. Ее цель - привлечь максимальное внимание мировых политиков и сообщества к судьбам украинских политузников, которые удерживаются Кремлем.
Читайте также: «Это ужасно»: Ада Роговцева рассказала о самочувствии Сенцова. Видео
Основное требование активистов - безусловное освобождение всех украинских политических заключенных. Для напоминания о том, кто именно стал жертвой путинского режима, на Майдане развернули баннер с их именами. Также был проведен символический перфоманс при участии Сенцова, Трампа, Меркель и Путина. Источник: https://censor.net.ua/p3076658
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