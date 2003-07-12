» » В Киеве устроили яркий перфоманс в поддержку Сенцова. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В Киеве устроили яркий перфоманс в поддержку Сенцова. Видео

В Киеве устроили яркий перфоманс в поддержку Сенцова. ВидеоАктивисты в масках Сенцова, Трампа, Меркель и Путина организовали перфоманс на Майдане.

15 июля в Киеве состоялась акция в поддержку украинского режисера Олега Сенцова, осужденного путинским режимом в РФ.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ.

По словам организаторов, акция проводится в преддверии финала ЧМ-2018 по футболу в России, а также встречи американского президента Дональда Трампа с президентом РФ Путиным. Ее цель - привлечь максимальное внимание мировых политиков и сообщества к судьбам украинских политузников, которые удерживаются Кремлем.

Читайте также: «Это ужасно»: Ада Роговцева рассказала о самочувствии Сенцова. Видео

Основное требование активистов - безусловное освобождение всех украинских политических заключенных. Для напоминания о том, кто именно стал жертвой путинского режима, на Майдане развернули баннер с их именами. Также был проведен символический перфоманс при участии Сенцова, Трампа, Меркель и Путина. Источник: https://censor.net.ua/p3076658
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Олег Сенцов, перфоманс

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:05 » Автор: Ирина Шевченко
     109
     0

Похожие новости по теме

«Это ужасно»: Ада Роговцева рассказала о самочувствии Сенцова. Видео «Это ужасно»: Ада Роговцева рассказала о самочувствии Сенцова. Видео

В российской тюрьме украинского режиссера кормят насильно.

В Москве состоялся концерт в поддержку Сенцова. Видео В Москве состоялся концерт в поддержку Сенцова. Видео

Ахеджакова и Макаревич устроили концерт в поддержку Сенцова в Москве

В Одессе провели зрелищную акцию в поддержку Сенцова. Видео В Одессе провели зрелищную акцию в поддержку Сенцова. Видео

На Потёмкинской лестнице зажгли файеры.

Cын Сенцова прочитал письмо отца из колонии. Видео Cын Сенцова прочитал письмо отца из колонии. Видео

Сын украинского режиссера под руководством бабушки прочитал небольшой отрывок.

Москвичи потребовали освободить Олега Сенцова. Видео Москвичи потребовали освободить Олега Сенцова. Видео

На улицы российской столицы вышли люди с одиночными пикетами.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх