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В России полностью сгорел новый военный Урал "Тайфун-У". Видео

В России полностью сгорел новый военный Урал "Тайфун-У". ВидеоУ грузовика загорелась передняя часть.

В России (хутор Молькино, Краснодарский край) полностью сгорел новый военный Урал "Тайфун-У".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Из-за ЧП на трассе, где, собственно, и загорелся военный грузовик, образовалась приличная пробка. А один из грузовиков даже перекрыл почти всю проезжую часть.

Из-за вспыхнувшего огня, у грузовика загорелась передняя часть. На кадрах слышно, как люди, находящиеся в машине, почувствовали приличный жар от возгорания.

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В сети отмечают, что это был не первый случай подобного ЧП.

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Сегодня, 19:08 » Автор: Едгар Букмирза
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В сети отмечают, что это уже не первый случай подобного ЧП.

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