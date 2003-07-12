» » Обрушение моста в России попало на камеру. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Обрушение моста в России попало на камеру. Видео

Обрушение моста в России попало на камеру. ВидеоВ результате случившегося никто не пострадал.

Автомобильный мост рухнул в реку в Чите. Один из очевидцев выложил видеозапись произошедшего на YouTube.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ru.

В результате случившегося никто не пострадал, сообщает Zab.ru — городские власти заблаговременно закрыли движение по мосту, так как опоры сооружения начало подмывать.

Перед ним выставили экипажи ДПС, заградительные блоки и предупреждающие знаки.

Читайте также: Обрушение Шулявского моста: появились свежие подробности

Восстанавливать ли мост, решат позже, после спада воды. Конструкцию обследует специальная комиссия.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Видео, Россия, камера

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:20 » Автор: Едгар Букмирза
     4681
     1

Похожие новости по теме

В России из-за ливней рухнул автомобильный мост. Видео В России из-за ливней рухнул автомобильный мост. Видео

Мост смыло в результате масштабного паводка.

В России смыло самый опасный мост. Видео В России смыло самый опасный мост. Видео

Опоры моста разрушаются буквально за полторы минуты.

Мост с машинами рухнул в Китае, есть пострадавшие. Видео Мост с машинами рухнул в Китае, есть пострадавшие. Видео

На месте ЧП начаты спасательные работы.

Самый длинный и высокий автомобильный мост открылся в Китае. Видео Самый длинный и высокий автомобильный мост открылся в Китае. Видео

Движение по мосту откроется к декабрю.

В России на автомобильной трассе рухнул мост. Видео В России на автомобильной трассе рухнул мост. Видео

На трассе Владивосток-Находка в России обрушился автомобильный мост.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *

+1
Оля  
Сегодня, 21:09

В России столько проблем то мосты падают слабая медицина
копеечные пенсионеры да уйма всяких недостатков а дороги ужас
вот и займитесь своей страной своими людьми у вас столько работы
а вы лезете к соседям не даете жить.
Это называется сами не живете и другим не даете.
Россия-гнилая торба!

Гости

наверх