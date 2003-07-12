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На авиашоу во Франции перепутали цвета флага. Видео

На авиашоу во Франции перепутали цвета флага. ВидеоЭто была ошибка комплектовщиков самолета.

Французская пилотажная группа Patrouille de France допустила ошибку во время авиашоу в честь Дня взятия Бастилии.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Девять самолетов выпускали полосы дыма в порядке расположения цветов французского флага – синего, белого и красного. Однако пилот, который должен был выпускать синюю полосу флага, выпустил красный дымовой след.

В пресс-службе французской армии отметили, что это была ошибка комплектовщиков самолета или ошибка пилота.

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Также телеканал сообщает, что во время мотошоу двое мотоциклистов упали неподалеку от трибуны, где сидел президент Франции Эммануэль Макрон. Отмечается, что мотоциклисты не пострадали и вернулись в строй.



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 Теги: авиашоу во Франции, Видео, флаг

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Сегодня, 22:16 » Автор: Едгар Букмирза
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