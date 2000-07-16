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Раздел: Видеоновости  
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Ариана Гранде взорвала сеть новым клипом. Видео

Ариана Гранде взорвала сеть новым клипом. ВидеоАртистка показала новую видеоработу.

Популярная певица Ариана Гранде после новости о помолвке активно продолжает заниматься своей карьерой. Звезда выпустила клип к новой песне "God is a woman", которым уже взорвала сеть.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

В свои 25 лет обольстительная Ариана Гранде может похвастаться немалыми успехами. Каждая ее песня имеет успех в мировых чартах, а клипы просматривают миллионы поклонников.

Теперь артистка показала новую видеоработу, в которой сыграла роль бога. В клипе к песне "God is a woman" Ариана Гранде сыграла главную роль. Звезда показала соблазнительные танцы и процесс создания мира. По идее режиссера ролика Дэйва Мейерса, именно женщина стала творцом Вселенной. На финальных кадрах Ариана Гранде даже появилась на знаменитой фреске Микеланджело Буонарроти из цикла о сотворении мира.

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Всего за 2 суток видео просмотрели более 14 миллионов пользователей сети. Поклонники артистки засыпали Ариану Гранде комплиментами и лестными отзывами.


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 Теги: Ариана Гранде, Видео, клип

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Вчера, 23:44 » Автор: Едгар Букмирза
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