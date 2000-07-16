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В Китае людей эвакуировали из-за паводка. Видео

В Китае людей эвакуировали из-за паводка. Видео На улицах города было очень много воды.

Администрация города Чунцин, что в центральной части Китая, эвакуировали более 100 тысяч человек во время пикового уровня паводка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на new-s.com.ua.

Сообщается, что уровень воды в таких реках как Янцзы и Цзялинцзян превысил 3,78 метра и 5,92 метра соответственно. Это было вызвано периодом продолжительных дождей, которые способствовали сильному с 2012 года паводка в регионе.

Кроме города Чунцин в результате наводнений пострадала провинция Сычуань и северо-западная провинция Ганьсу.

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В данные регионы были направлены экстренные службы, чтобы на месте координировать спасательные работы.

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 Теги: Китай, паводок, эвакуация

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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