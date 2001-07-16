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Пьяный водитель сбил семь человек в Румынии. Видео
Мужчина въехал в толпу на автомобиле.
За рулем автомобиля находился 50-летний нетрезвый водитель. Он въехал в группу отдыхающих на пляже в городе в румынском городе Овидиу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Как проинформировали в Инспекторате по чрезвычайным ситуациям, в результате наезда, семь человек, в том числе четверо детей, получили травмы различной степени тяжести.
По предварительным данным сотрудников Дорожной полиции, авария произошла из-за несоблюдения скоростного режима на опасном участке дороги.
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Наличие алкоголя в крови 50-летнего водителя составляло 0,18 промилле.
За рулем автомобиля находился 50-летний нетрезвый водитель. Он въехал в группу отдыхающих на пляже в городе в румынском городе Овидиу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Как проинформировали в Инспекторате по чрезвычайным ситуациям, в результате наезда, семь человек, в том числе четверо детей, получили травмы различной степени тяжести.
По предварительным данным сотрудников Дорожной полиции, авария произошла из-за несоблюдения скоростного режима на опасном участке дороги.
Читайте также: В Китае людей эвакуировали из-за паводка. Виде
Наличие алкоголя в крови 50-летнего водителя составляло 0,18 промилле.
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