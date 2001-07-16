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В голландском аэропорту появились дружелюбные роботы-носильщики
Такие же роботы до конца года будут внедрены в США.
Голландский авиаперевозчик KLM создал нового робота Care-E для помощи пассажирам в аэропортах. Синяя тележка-помощник умеет самостоятельно двигаться, сканировать посадочные талоны, перевозить багаж и указывать пассажиру путь к воротам посадки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на finance.ua.
Понимая, какой стресс переживают пассажиры, решили сделать их пребывание в аэропорту максимально комфортным, говорят в KLM.
Пассажиру нужно положить свой багаж весом до 40 кг робота-носильщика и просканировать посадочный талон.
Робот сам проложит маршрут к посадочных ворот и ехать рядом с пассажиром со скоростью 5 км / ч - средняя скорость человека во время ходьбы. Care-E имеет интерфейс, похожий на лицо, и взаимодействует с пассажиром с помощью звуков.
Если пассажиру нужно в туалет или в магазин dutу free, он может запрограммировать робота на ожидание.
Care-E постоянно получает новую информацию о рейсе пассажира, которого сопровождает. Если ворота для посадки на рейс изменятся, робот сразу об этом узнает и построит новый маршрут.
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К концу 2018 таких помощников планируют поселить в международных аэропортах Нью-Йорка и Сан-Франциско США.
Голландский авиаперевозчик KLM создал нового робота Care-E для помощи пассажирам в аэропортах. Синяя тележка-помощник умеет самостоятельно двигаться, сканировать посадочные талоны, перевозить багаж и указывать пассажиру путь к воротам посадки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на finance.ua.
Понимая, какой стресс переживают пассажиры, решили сделать их пребывание в аэропорту максимально комфортным, говорят в KLM.
Пассажиру нужно положить свой багаж весом до 40 кг робота-носильщика и просканировать посадочный талон.
Робот сам проложит маршрут к посадочных ворот и ехать рядом с пассажиром со скоростью 5 км / ч - средняя скорость человека во время ходьбы. Care-E имеет интерфейс, похожий на лицо, и взаимодействует с пассажиром с помощью звуков.
Если пассажиру нужно в туалет или в магазин dutу free, он может запрограммировать робота на ожидание.
Care-E постоянно получает новую информацию о рейсе пассажира, которого сопровождает. Если ворота для посадки на рейс изменятся, робот сразу об этом узнает и построит новый маршрут.
Читайте также: Пьяный водитель сбил семь человек в Румынии. Видео
К концу 2018 таких помощников планируют поселить в международных аэропортах Нью-Йорка и Сан-Франциско США.
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