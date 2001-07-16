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Виртуальная реальность помогает побороть страх высоты. Видео

Виртуальная реальность помогает побороть страх высоты. Видео Необычный метод борьбы со страхом придумали ученые из Великобритании.

Прозрачный мост в китайской провинции Хунань. Он висит над пропастью на высоте 430 метров. Пройтись по нему решаются только те, кто не боится высоты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Главное.

А вот люди с фобией — не то, что по прозрачному мосту — часто боятся даже подниматься по ступенькам или посещать торговые центры.

Впрочем, группа учёных из Оксфордского университета уверена, что нашла выход.

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Преодолевать страхи людям помогает виртуальная реальность.

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 Теги: высота, страх

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Сегодня, 08:59 » Автор: Евгений Шевченко
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