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Раздел: Видеоновости  
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В Киеве напали на детей на игровой площадке. Видео

В Киеве напали на детей на игровой площадке. ВидеоВ Киеве произошло странное нападение на детей.

В воскресенье, 15 июля, в Киеве несколько человек напали на детей, которые резвились на детской площадке и избили их.

Об этом сообщается в Facebook-аккаунте Kyiv Live, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

"На ж/м Виноградарь по адресу ул. Н. Ужвий 4в, на детской площадке группа молодых людей из 12 человек под воздействием наркотических препаратов набежала на детский площадку и забросали камнями детей, распиливали газовый балончик "Терен-4 м" в сторону детей, после чего избили ребят, играющих на площадке! Полиция не реагирует", - говорится в подписи к видео.

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 Теги: дети, нападение, видео

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Сегодня, 10:10 » Автор: Богдан Процив
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