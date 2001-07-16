В Киеве напали на детей на игровой площадке. Видео

В Киеве произошло странное нападение на детей.



В воскресенье, 15 июля, в Киеве несколько человек напали на детей, которые резвились на детской площадке и избили их.



Об этом сообщается в Facebook-аккаунте Kyiv Live, передает интернет-издание



"На ж/м Виноградарь по адресу ул. Н. Ужвий 4в, на детской площадке группа молодых людей из 12 человек под воздействием наркотических препаратов набежала на детский площадку и забросали камнями детей, распиливали газовый балончик "Терен-4 м" в сторону детей, после чего избили ребят, играющих на площадке! Полиция не реагирует", - говорится в подписи к видео.



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Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В воскресенье, 15 июля, в Киеве несколько человек напали на детей, которые резвились на детской площадке и избили их.Об этом сообщается в Facebook-аккаунте Kyiv Live, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua "На ж/м Виноградарь по адресу ул. Н. Ужвий 4в, на детской площадке группа молодых людей из 12 человек под воздействием наркотических препаратов набежала на детский площадку и забросали камнями детей, распиливали газовый балончик "Терен-4 м" в сторону детей, после чего избили ребят, играющих на площадке! Полиция не реагирует", - говорится в подписи к видео.



