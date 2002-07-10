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Скандал на ЧМ-2018: появились кадры допроса активистов Pussy Riot. Видео
Сети взорвало видео общения полиции с активистами Pussy Riot.
Пользователи сети активно обсуждают видео общения российского полицейского с задержанными активистами группы Pussy Riot, которые в милицейской форме выскочили на поле финального матча ЧМ-2018.
Видео допроса опубликовано в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
"- Наручники сюда! На обоих! Ты, тварь, кто такая?! Имя, фамилия, отчество?! А вы знаете, что Россия за это будет платить штрафные санкции ФИФА?
- Почему?
- Покачену. Вы Россию подставили под санкции! Я иногда желаю, что сейчас не 37-й год. Обосрали Россию, да?!
Наконец-то все в стране возвращается на свои места, а то будто в запое целый месяц были", - комментирует ролик журналист Антон Наумлюк.
"ЧМ закончен. Маски дружелюбия сброшены. Полицейская Россия возвращается. Добро пожаловать в родной ГУЛАГ, россияне. Соскучились уже, наверное?", - пишет в Facebook AlexVitauskas.
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"Праздник закончился. Добро пожаловать в АД!", "Прекрасный финал всей мундиальной эпопеи. А за тварь в адрес девушки, я бы порвал за свою дочь кого угодно", "А сейчас вот-это перевести и в международную прессу!", - также пишут в сети.
Пользователи сети активно обсуждают видео общения российского полицейского с задержанными активистами группы Pussy Riot, которые в милицейской форме выскочили на поле финального матча ЧМ-2018.
Видео допроса опубликовано в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
"- Наручники сюда! На обоих! Ты, тварь, кто такая?! Имя, фамилия, отчество?! А вы знаете, что Россия за это будет платить штрафные санкции ФИФА?
- Почему?
- Покачену. Вы Россию подставили под санкции! Я иногда желаю, что сейчас не 37-й год. Обосрали Россию, да?!
Наконец-то все в стране возвращается на свои места, а то будто в запое целый месяц были", - комментирует ролик журналист Антон Наумлюк.
"ЧМ закончен. Маски дружелюбия сброшены. Полицейская Россия возвращается. Добро пожаловать в родной ГУЛАГ, россияне. Соскучились уже, наверное?", - пишет в Facebook AlexVitauskas.
Читайте также: Киевлянин откатил горящий автомобиль, чтобы спасти другие машины. Видео
"Праздник закончился. Добро пожаловать в АД!", "Прекрасный финал всей мундиальной эпопеи. А за тварь в адрес девушки, я бы порвал за свою дочь кого угодно", "А сейчас вот-это перевести и в международную прессу!", - также пишут в сети.
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