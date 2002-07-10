» » Скандал на ЧМ-2018: появились кадры допроса активистов Pussy Riot. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Скандал на ЧМ-2018: появились кадры допроса активистов Pussy Riot. Видео

Скандал на ЧМ-2018: появились кадры допроса активистов Pussy Riot. ВидеоСети взорвало видео общения полиции с активистами Pussy Riot.

Пользователи сети активно обсуждают видео общения российского полицейского с задержанными активистами группы Pussy Riot, которые в милицейской форме выскочили на поле финального матча ЧМ-2018.

Видео допроса опубликовано в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

"- Наручники сюда! На обоих! Ты, тварь, кто такая?! Имя, фамилия, отчество?! А вы знаете, что Россия за это будет платить штрафные санкции ФИФА?

- Почему?

- Покачену. Вы Россию подставили под санкции! Я иногда желаю, что сейчас не 37-й год. Обосрали Россию, да?!

Наконец-то все в стране возвращается на свои места, а то будто в запое целый месяц были", - комментирует ролик журналист Антон Наумлюк.

"ЧМ закончен. Маски дружелюбия сброшены. Полицейская Россия возвращается. Добро пожаловать в родной ГУЛАГ, россияне. Соскучились уже, наверное?", - пишет в Facebook AlexVitauskas.

Читайте также: Киевлянин откатил горящий автомобиль, чтобы спасти другие машины. Видео

"Праздник закончился. Добро пожаловать в АД!", "Прекрасный финал всей мундиальной эпопеи. А за тварь в адрес девушки, я бы порвал за свою дочь кого угодно", "А сейчас вот-это перевести и в международную прессу!", - также пишут в сети.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ЧМ-2018, Pussy Riot, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:00 » Автор: Богдан Процив
     153
     0

Похожие новости по теме

Киевлянин откатил горящий автомобиль, чтобы спасти другие машины. Видео Киевлянин откатил горящий автомобиль, чтобы спасти другие машины. Видео

Отгоняя машину, мужчина получил ожоги.

Би-2 записали совместный клип с известным репером. Видео Би-2 записали совместный клип с известным репером. Видео

Известный коллектив спело вместе с Оксимироном.

Танец живота возле мечети вызвал скандал в России. Видео Танец живота возле мечети вызвал скандал в России. Видео

Опрометчивый поступок певицы мусульмане уже сравнили с панк-молебном Pussy Riot.

«Азов» – Путину: добро пожаловать в ад! Видео «Азов» – Путину: добро пожаловать в ад! Видео

Бойцы «Азова» пригласили президента России в «пекло!»

Скандальные Pussy Riot записали новый клип. Видео Скандальные Pussy Riot записали новый клип. Видео

Панк-коллектив Pussy Riot снял новый клип-призыв выйти на Манежную площадь 30 декабря.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх