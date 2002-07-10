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Неподалеку от Черновцов столкнулись девять автомобилей. Видео
Из-за аварии грузовики оказались зажатыми между дорожными отбойниками.
Вблизи Черновцов столкнулись девять автомобилей. Об этом в понедельник, 16 июля, сообщает ГСЧС в Черновицкой области.
Авария случилась на автодороге Черновцы - с. Магала 15 июля. Столкнулись 7 легковых и 2 грузовых авто, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Грузовики оказались зажатыми между дорожными отбойниками, что стало причиной перекрытия движения на указанном участке.
Для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия на место инцидента по вызову прибыли спасатели Государственной пожарно-спасательной части № 2. Спасатели, используя специнструмент, срезали металлические отбойники, после чего с помощью пожарного автомобиля отбуксировали 2 грузовика.
После всех мероприятий движение на данном участке дороги было восстановлено.
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Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы.
Вблизи Черновцов столкнулись девять автомобилей. Об этом в понедельник, 16 июля, сообщает ГСЧС в Черновицкой области.
Авария случилась на автодороге Черновцы - с. Магала 15 июля. Столкнулись 7 легковых и 2 грузовых авто, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Грузовики оказались зажатыми между дорожными отбойниками, что стало причиной перекрытия движения на указанном участке.
Для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия на место инцидента по вызову прибыли спасатели Государственной пожарно-спасательной части № 2. Спасатели, используя специнструмент, срезали металлические отбойники, после чего с помощью пожарного автомобиля отбуксировали 2 грузовика.
После всех мероприятий движение на данном участке дороги было восстановлено.
Читайте также: Кадры ДТП, в котором погиб чемпион Украины по мотокроссу. Видео
Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы.
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