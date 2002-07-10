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Раздел: Видеоновости  
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Неподалеку от Черновцов столкнулись девять автомобилей. Видео

Неподалеку от Черновцов столкнулись девять автомобилей. ВидеоИз-за аварии грузовики оказались зажатыми между дорожными отбойниками.

Вблизи Черновцов столкнулись девять автомобилей. Об этом в понедельник, 16 июля, сообщает ГСЧС в Черновицкой области.

Авария случилась на автодороге Черновцы - с. Магала 15 июля. Столкнулись 7 легковых и 2 грузовых авто, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Грузовики оказались зажатыми между дорожными отбойниками, что стало причиной перекрытия движения на указанном участке.

Для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия на место инцидента по вызову прибыли спасатели Государственной пожарно-спасательной части № 2. Спасатели, используя специнструмент, срезали металлические отбойники, после чего с помощью пожарного автомобиля отбуксировали 2 грузовика.

После всех мероприятий движение на данном участке дороги было восстановлено.

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Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы.

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 Теги: ДТП, видео

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Сегодня, 15:13 » Автор: Богдан Процив
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