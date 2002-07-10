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Защитник «Динамо» не пожал руки Путину. Видео
Пиварич стал единственным игроком, который не пожал руку Путину.
На церемонии награждения после финала Чемпионата мира по футболу игрок сборной Хорватии Йосип Пиварич, выступающий за киевское Динамо, прошел мимо президента РФ Владимира Путина, который вручал серебряные медали, не пожав ему руку, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Пока Путин вручал медали, Пиварич пошел дальше и пожал руку президенту Франции Эммануэлю Макрону.
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Защитник киевского Динамо стал единственным игроком, который не пожал руку Путину.
На церемонии награждения после финала Чемпионата мира по футболу игрок сборной Хорватии Йосип Пиварич, выступающий за киевское Динамо, прошел мимо президента РФ Владимира Путина, который вручал серебряные медали, не пожав ему руку, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Пока Путин вручал медали, Пиварич пошел дальше и пожал руку президенту Франции Эммануэлю Макрону.
Читайте также: Появились первые кадры встречи Трампа и Путина. Видео
Защитник киевского Динамо стал единственным игроком, который не пожал руку Путину.
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