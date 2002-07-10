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Футбольные болельщики напали на Жириновского. Видео

Футбольные болельщики напали на Жириновского. ВидеоОдин из телохранителей схватил парня.

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского облили пивом на улице Никольской в центре Москвы.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavred.info.

Инцидент произошел вечером 15 июля, после закрытия чемпионата мира по футболу-2018. Очевидцы сняли реакцию политика на видео.

На записи видно, как Жириновского обливают пивом, после чего парня задерживают полицейские и подводят к политику. Со словами "Правильно, правильно, давайте его" политик наносит тому два удара рукой по голове. Один из телохранителей схватил парня за волосы и выволок в сторону полицейских, которые уже надели на него наручники.

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Задержанный - 27-летний Глеб Струнников, журналист независимого интернет-издания, существующего на пожертвования читателей.

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 Теги: Футбольные болельщики, Жириновский, Видео

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Сегодня, 20:16 » Автор: Едгар Букмирза
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