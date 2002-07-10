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Футбольные болельщики напали на Жириновского. Видео
Один из телохранителей схватил парня.
Лидера ЛДПР Владимира Жириновского облили пивом на улице Никольской в центре Москвы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavred.info.
Инцидент произошел вечером 15 июля, после закрытия чемпионата мира по футболу-2018. Очевидцы сняли реакцию политика на видео.
На записи видно, как Жириновского обливают пивом, после чего парня задерживают полицейские и подводят к политику. Со словами "Правильно, правильно, давайте его" политик наносит тому два удара рукой по голове. Один из телохранителей схватил парня за волосы и выволок в сторону полицейских, которые уже надели на него наручники.
Читайте также: Футбольные болельщики освистали сборную России. Видео
Задержанный - 27-летний Глеб Струнников, журналист независимого интернет-издания, существующего на пожертвования читателей.
Лидера ЛДПР Владимира Жириновского облили пивом на улице Никольской в центре Москвы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavred.info.
Инцидент произошел вечером 15 июля, после закрытия чемпионата мира по футболу-2018. Очевидцы сняли реакцию политика на видео.
На записи видно, как Жириновского обливают пивом, после чего парня задерживают полицейские и подводят к политику. Со словами "Правильно, правильно, давайте его" политик наносит тому два удара рукой по голове. Один из телохранителей схватил парня за волосы и выволок в сторону полицейских, которые уже надели на него наручники.
Читайте также: Футбольные болельщики освистали сборную России. Видео
Задержанный - 27-летний Глеб Струнников, журналист независимого интернет-издания, существующего на пожертвования читателей.
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