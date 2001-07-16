Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Украинские видеоблогеры проникли на неохраняемый танковый склад. Видео

Украинские видеоблогеры проникли на неохраняемый танковый склад. Видео

Похожие новости по теме

Военные на Черниговщине соревнуются на лучший танковый взвод. Видео В программе предусмотрены скоростная стрельба из пистолета, снайперская - из танков, вызов огня артиллерии, танковая карусель.

Блогеры незаконно проникли в штаб-квартиру Facebook. Видео Подростки перелезли через забор и проникли в здание через задний ход.

Передислокация украинских танков. Направление – «ДНР». Видео Вчера в Сети было выложено видео, на котором снято передвижение колоны украинских танков.