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Украинские видеоблогеры проникли на неохраняемый танковый склад. Видео

Украинские видеоблогеры проникли на неохраняемый танковый склад. ВидеоАвторы ролика также проникли в бункер.

В Харькове двое руферов беспрепятственно проникли на территорию охраняемого танкового склада и показали ряды танков с эмблемами украинских вооруженных сил, в том числе и 10 новых танков Т-64БМ "Булат".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavred.info.

Блогеры разместили видео в YouTube, указав точное количество увиденной танковой техники – 300 единиц.

Как видно на кадрах, охрана на объекте отсутствует, сторожевая вышка проржавела и частично развалилась, а ворота между отдельными частями склада открыты. На складе также присутствует танковоз.

"Мы нашли около 300 старых советских танков, но когда прошли между ними дальше, то там еще было штук 10 именно новых танков и грузовик, который и привез их туда. Выглядело это прям как танковый военный автосалон! На них были бирки-пломбы, техника без пробега", - сказано в описании к видео.

Авторы ролика также проникли в бункер, продемонстрировав запасы военного оборудования и снаряжения.

В видео отмечается, что склад танковой техники расположен в 500 метрах от железнодорожной станции Харьков-Сортировочный, где начинается территория Харьковского бронетанкового завода.

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В описании к видео блогеры указали, что сняли еще и бункер внутри, однако показать намерены позже.

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 Теги: видеоблогеры, танковый склад, Видео

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Вчера, 23:12 » Автор: Едгар Букмирза
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