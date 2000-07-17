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Новым главным героем сериала "Доктор Кто" стала женщина. Видео

Новым главным героем сериала "Доктор Кто" стала женщина. Видео BBC опубликовали тизер нового сезона.

Повелительницей Времени стала британская актриса Джоди Уиттакер, известная по сериалам "Убийство на пляже" и "Черное зеркало", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.

До нее двенадцатым Доктором был актер Питер Капальди, который покинул проект в январе. Впервые Джоди Уиттакер появилась в специальном рождественском выпуске "Доктора Кто", который вышел в этом году.

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"Доктор Кто" — самый продолжительный научно-фантастический сериал в мире. Он выходил на экраны с 1963-го по 1989 год, после чего был возобновлен в 2005 году. Выход нового 11 сезона сериала запланирован на осень 2018 года.

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 Теги: Доктор Кто, тизер

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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