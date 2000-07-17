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Новым главным героем сериала "Доктор Кто" стала женщина. Видео
BBC опубликовали тизер нового сезона.
Повелительницей Времени стала британская актриса Джоди Уиттакер, известная по сериалам "Убийство на пляже" и "Черное зеркало", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.
До нее двенадцатым Доктором был актер Питер Капальди, который покинул проект в январе. Впервые Джоди Уиттакер появилась в специальном рождественском выпуске "Доктора Кто", который вышел в этом году.
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"Доктор Кто" — самый продолжительный научно-фантастический сериал в мире. Он выходил на экраны с 1963-го по 1989 год, после чего был возобновлен в 2005 году. Выход нового 11 сезона сериала запланирован на осень 2018 года.
Повелительницей Времени стала британская актриса Джоди Уиттакер, известная по сериалам "Убийство на пляже" и "Черное зеркало", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.
До нее двенадцатым Доктором был актер Питер Капальди, который покинул проект в январе. Впервые Джоди Уиттакер появилась в специальном рождественском выпуске "Доктора Кто", который вышел в этом году.
Читайте также: В голландском аэропорту появились дружелюбные роботы-носильщики
"Доктор Кто" — самый продолжительный научно-фантастический сериал в мире. Он выходил на экраны с 1963-го по 1989 год, после чего был возобновлен в 2005 году. Выход нового 11 сезона сериала запланирован на осень 2018 года.
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